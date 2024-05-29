Советник Сак: Киев уже наносил удары Storm Shadow по России с разрешения Лондона

«У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow. И мы успешно их используем», — сказал Сак в интервью агентству Bloomberg.
По словам советника, сейчас Украина занимается разработкой некоего собственного оружия, которое ВСУ будут использовать для нанесения ударов по РФ. Других подробностей он не привел.
В конце апреля крылатые ракеты Storm Shadow вошли в очередной пакет британской военной помощи Украине. Эти боеприпасы остаются самыми дальнобойными на вооружении ВСУ: дальность их полета в зависимости от модификации составляет до 200 километров.
ВСУ систематически применяют их при атаках на объекты в России: Минобороны РФ рапортовало об их перехвате в том числе в мае — 13-го числа.
2 мая глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории РФ британским оружием. МИД России впоследствии вызвал посла Великобритании Найджела Кейси, выразив ему решительный протест на фоне заявлений Кэмерона, а также предупредил, что в случае атаки ВСУ британским оружием Россия может ответить ударами по военным объектам Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.
Позднее Лондон вновь подтвердил наличие разрешения на удары словами министра обороны Гранта Шаппса, при этом британский министр по делам Европы Лео Дохерти понадеялся, что ракеты Storm Shadow Киев будет использовать «в соответствии с международным гуманитарным правом».
Обеспокоенность в связи с такими публичными заявлениями высказывали лишь в британском парламенте.