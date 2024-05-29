Советник Сак: Киев уже наносил удары Storm Shadow по России с разрешения Лондона

2 мая глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории РФ британским оружием. МИД России впоследствии вызвал посла Великобритании Найджела Кейси, выразив ему решительный протест на фоне заявлений Кэмерона, а также предупредил, что в случае атаки ВСУ британским оружием Россия может ответить ударами по военным объектам Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.