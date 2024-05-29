Москалькова: обмены пленными прекращены из-за надуманных требований Украины

23 мая госпожа Москалькова говорила, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 500 военнослужащих, который опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По словам госпожи Симоньян, украинский президент отобрал из списка только 38 из 500 человек. Она связала это с тем, что они являются представителям батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен).