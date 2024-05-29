Новая площадь появилась в Астане

«Должен сказать, что город Астана не перестает удивлять меня своей кипучей энергией, стремительным ростом и замечательными людьми. Поэтому для меня большая честь присутствовать на церемонии официального открытия здесь площади Амстердам. С ноября 2015 года, когда в Роттердаме была открыта площадь Астана, я надеялся, что однажды этот момент наступит».