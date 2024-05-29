На пост главы Копейска претендуют пять человек

В Копейске конкурсная комиссия по назначению главы одобрила заявки пяти претендентов.
Это директор школы № 44 Сергей Типушков, вице-мэр по социальному развитию Светлана Логанова, бывший член городского собрания депутатов Елена Завражная, бывший глава Миасского сельского поселения Сергей Бердников и Мария Петухова, ранее не заявлявшая о себе в общественной жизни Копейска.
В комиссию, которая отбирала кандидатов, вошли экс-мэр Копейска, а ныне вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик, советник губернатора Владимир Мякуш, председатель городского собрания депутатов Евгений Гиске и другие.
Как сообщили в собрании депутатов, конкурс на пост главы Копейска состоится 4 июня.