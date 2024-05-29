На пост главы Копейска претендуют пять человек

Это директор школы № 44 Сергей Типушков, вице-мэр по социальному развитию Светлана Логанова, бывший член городского собрания депутатов Елена Завражная, бывший глава Миасского сельского поселения Сергей Бердников и Мария Петухова, ранее не заявлявшая о себе в общественной жизни Копейска.