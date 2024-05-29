Трое жителей Братска отправятся в зону СВО после подписания контракта

В Братске трое добровольцев решили подписать контракт и отправиться на защиту Родины в зону проведения спецоперации. Мужчин по традиции провожали в здании администрации. Будущим военнослужащим вручили вещмешки со всем необходимым на первое время. Самому молодому из новобранцев 21 год. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Сергей Серебренников.