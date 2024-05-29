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Трое жителей Братска отправятся в зону СВО после подписания контракта

Добровольцев проводили на областной сборный пункт.

Источник: Соцсети

В Братске трое добровольцев решили подписать контракт и отправиться на защиту Родины в зону проведения спецоперации. Мужчин по традиции провожали в здании администрации. Будущим военнослужащим вручили вещмешки со всем необходимым на первое время. Самому молодому из новобранцев 21 год. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Сергей Серебренников.

— Он для себя твердо решил пойти в зону СВО помогать товарищам. Дождался появления на свет ребёнка — 20 мая у него родилась дочь Ульяна, и пошел в армию, — написал в тг-канале об одном из контрактников мэр города.

Перед отправкой мужчинам объяснили, что на пункте отбора они пробудут недолго. После оформления документов, военнослужащие отправятся в часть где их поставят на довольствие и обучат основам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в экопарке «Теплые озера» с 1 июня повысят цены на вход. Со следующего месяца, чтобы провести время в живописном месте придется заплатить 500 рублей. Такая сумма будет действовать месяц. С июля она опять увеличится.