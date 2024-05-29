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В Сочи стартовал отбор кандидатов на пост мэра

В среду, 29 мая, начался прием документов от кандидатов на конкурс по выбору мэра Сочи.

Он продлится до 18 июня, сам конкурс состоится 3 июля, говорится в соответствующем решении Горсобрания Сочи. Документ опубликован на официальном сайте. В настоящий момент о своем намерении участвовать в конкурсе открыто никто не заявил.

В конкурсную комиссию по отбору главы администрации Сочи от города вошли: председатель и заместитель председателя Горсобрания Виктор Филонов и Ольга Лиодт, председатель территориальной избирательной комиссии «Приморская» Валентина Ткачева и председатель Сочинского филиала Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества» Анатолий Быков. Остальные члены конкурсной комиссии назначены губернатором Вениамином Кондратьевым.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в середине мая мэр Сочи Алексей Копайгородский подал прошение об отставке в связи с переходом на новое место работы. Источник в краевой администрации сообщал, что господин Копайгородский будет трудоустроен в одном из федеральных ведомств. В настоящий момент о новом месте работы господина Копайгородского ничего неизвестно.

Первый заместитель главы администрации Сочи Олег Бурлев стал исполняющим обязанности мэра после ухода с должности Алексея Копайгородского.