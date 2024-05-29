В Сочи стартовал отбор кандидатов на пост мэра

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в середине мая мэр Сочи Алексей Копайгородский подал прошение об отставке в связи с переходом на новое место работы. Источник в краевой администрации сообщал, что господин Копайгородский будет трудоустроен в одном из федеральных ведомств. В настоящий момент о новом месте работы господина Копайгородского ничего неизвестно.