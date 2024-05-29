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Молдова и Литва будут обмениваться секретной информацией

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также техническом и финансовом сотрудничестве подписали в Вильнюсе главы МИД Молдовы и Литвы Михай Попшой и Габриэлюс Ландсбергис, информирует пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

«Заключение этих двух соглашений между Республикой Молдова и Литвой будет способствовать обмену секретной информацией и увеличит связь между государственными учреждениями в социальной и экономической сфере».

уточнили в ведомстве.

Подписание состоялось 28 мая в Вильнюсе, где молдавский министр находится с официальным визитом, после его встречи с литовским коллегой.

«В ходе встречи мы обменялись мнениями о путях активизации двустороннего сотрудничества и торгово-экономических обменов, ситуации с безопасностью в регионе, а также сотрудничестве в рамках международных организаций».

заявил Михаил Попшой.

Габриэлюс Ландсбергис подтвердил поддержку Литвой реализации программы реформ в Молдове, а также начала переговоров о вступлении в ЕС.

Обсуждалась возможность проведения до конца года очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.