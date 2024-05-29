Молдова и Литва будут обмениваться секретной информацией

«Заключение этих двух соглашений между Республикой Молдова и Литвой будет способствовать обмену секретной информацией и увеличит связь между государственными учреждениями в социальной и экономической сфере».
Подписание состоялось 28 мая в Вильнюсе, где молдавский министр находится с официальным визитом, после его встречи с литовским коллегой.
«В ходе встречи мы обменялись мнениями о путях активизации двустороннего сотрудничества и торгово-экономических обменов, ситуации с безопасностью в регионе, а также сотрудничестве в рамках международных организаций».
Габриэлюс Ландсбергис подтвердил поддержку Литвой реализации программы реформ в Молдове, а также начала переговоров о вступлении в ЕС.
Обсуждалась возможность проведения до конца года очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.