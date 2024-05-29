Беларусь и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества атомных станций

Церемония подписания прошла сегодня в министерстве энергетики. Подписи под документом поставили генеральный директор РУП «Белорусская атомная электростанция» Сергей Бобович, генеральный директор ЗАО «Пакш II» Гергей Якли, заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «MBM Пакш АЭС» Пал Тот.
Дорожная карта определяет основные направления работы белорусских и венгерских атомщиков на 2024−2025 годы, включая подготовку персонала, проведение плановых ремонтных работ и обращение с радиоактивными отходами.
Это соглашение является продолжением работы, начатой после подписания меморандума о взаимопонимании в апреле 2023 года.
Согласно заявлению заместителя генерального директора — главного инженера ГПО «Белэнерго» Юрия Шмакова, сегодняшняя встреча является ключевым этапом в развитии взаимовыгодного сотрудничества между сторонами. Белорусские и венгерские эксперты будут обмениваться передовыми практиками в области эксплуатации оборудования и подготовки персонала.
«Определенная работа уже проделана, и мы понимаем, как будем двигаться далее, чтобы показать, что использование атомной энергии в мирных целях — это очень важно для всего мира».
В свою очередь Якли подчеркнул, что «Пакш II» как строящаяся атомная станция заинтересована в привлечении белорусских строителей к работам на площадке.
«Строительный опыт Беларуси имеет у нас большое значение и высокую оценку, мы больше всего заинтересованы в его изучении», — сказал Якли.