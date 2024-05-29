Москалькова удивлена решением суда об аресте генерала Попова

«Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то, что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание», — сказала Москалькова отвечая на соответствующий вопрос, который ей задал бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов на встрече с депутатами по итогам работы омбудсмена в 2023 году.