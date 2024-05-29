Ирина Влах: Я не понимаю, чего боится Майя Санду, прячась за карманными политологами и журналистами

Признаюсь, меня удивило то, как было воспринято моё обращение. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность и заверить граждан, что власть не допустит каких-либо действий, подрывающих мир в стране, Майя Санду натравила на меня свои подконтрольные СМИ. Однако президент забыла «вооружить» так называемых журналистов необходимыми аргументами и вместо того, чтобы успокоить страсти, они лишь дали людям новые поводы для беспокойства. Так, автор одного из придворных изданий поддержал увеличение бюджета национальной армии, «чтобы она была лучше подготовлена к выполнению своей миссии в случае войны». То есть, нужно понимать, что власти всё же готовятся к войне? Если это так, то Майе Санду как Президенту и верховному главнокомандующему следовало бы выйти к народу и дать публичные разъяснения на этот счёт. Или другой пример — журналистка, говоря о моём призыве к Майе Санду, заверила, что власти не будут обращать внимание на принцип нейтралитета. Ангажированность этого СМИ ни для кого уже не секрет, но автору всё же стоило хотя бы для приличия держать дистанцию и не выступать так откровенно в роли пресс-секретаря президента.