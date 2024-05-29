Ирина Влах: Я не понимаю, чего боится Майя Санду, прячась за карманными политологами и журналистами

Недавно я обратилась к президенту Майе Санду с призывом взять на себя публичные Обязательства перед гражданами и гарантировать сохранение мира в Молдове. Побудили меня выйти с этой инициативой встречи с людьми из разных населённых пунктов Молдовы, которые я имела последние месяцы в рамках кампании «Голос народа». Граждане опасаются, что Санду и PAS рассматривают сценарии, которые могут подорвать мир в стране. Каждый пункт Обязательств, под которыми я предложила подписаться Президенту, исходит их конкретных опасений народа.
Признаюсь, меня удивило то, как было воспринято моё обращение. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность и заверить граждан, что власть не допустит каких-либо действий, подрывающих мир в стране, Майя Санду натравила на меня свои подконтрольные СМИ. Однако президент забыла «вооружить» так называемых журналистов необходимыми аргументами и вместо того, чтобы успокоить страсти, они лишь дали людям новые поводы для беспокойства. Так, автор одного из придворных изданий поддержал увеличение бюджета национальной армии, «чтобы она была лучше подготовлена к выполнению своей миссии в случае войны». То есть, нужно понимать, что власти всё же готовятся к войне? Если это так, то Майе Санду как Президенту и верховному главнокомандующему следовало бы выйти к народу и дать публичные разъяснения на этот счёт. Или другой пример — журналистка, говоря о моём призыве к Майе Санду, заверила, что власти не будут обращать внимание на принцип нейтралитета. Ангажированность этого СМИ ни для кого уже не секрет, но автору всё же стоило хотя бы для приличия держать дистанцию и не выступать так откровенно в роли пресс-секретаря президента.
Честно говоря, мне непонятно, чего так боится Майя Санду и почему она прячется за карманными журналистами. Я ни в чём её не обвиняла. Я лишь сообщила о том, что сегодня тревожит людей и призвала её взять на себя обязательства перед народом, которые действительно успокоили бы наше общество. Неужели Санду вообще не волнуют проблемы граждан, если она позволяет себе так с ними обращаться? Или есть другие причины, по которым президент не может гарантировать мир?
Госпожа Санду, пришло время ответить на конкретные вопросы и реальные проблемы, которые волнуют людей. Выходите из башни, хватит вам прятаться!
Ирина Влах, основатель «Платформы Молдова».