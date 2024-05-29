Спикер парламента Грузии пообещал сам подписать закон об иноагентах вместо президента

26 мая в Тбилиси прошел многотысячный марш «Свободы и протеста», участники которого выступали против действий правительства. Люди выкрикивали лозунги и пели песни, размахивая флагами Грузии и ЕС. Волна демонстраций против закона об иноагентах в Тбилиси не утихает с середины апреля, в одном из протестов приняли участие главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии.