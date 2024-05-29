Спикер парламента Грузии пообещал сам подписать закон об иноагентах вместо президента

«Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она (Зурабишвили. — Ред.) не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», — сказал на пресс-конференции Папуашвили, чьи словам приводит телерадиокомпания Imedi.
Ранее, 14 мая, парламент Грузии принял законопроект об иноагентах, но 18 мая Зурабишвили наложила на него вето, так как сочла документ «российским» и антиконституционным. В Евросоюзе заявили, что принятие закона может помешать входу республики в объединение. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине, а мэр Тбилиси, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе пообещал преодолеть вето.
26 мая в Тбилиси прошел многотысячный марш «Свободы и протеста», участники которого выступали против действий правительства. Люди выкрикивали лозунги и пели песни, размахивая флагами Грузии и ЕС. Волна демонстраций против закона об иноагентах в Тбилиси не утихает с середины апреля, в одном из протестов приняли участие главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии.