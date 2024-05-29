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Спикер парламента Грузии пообещал сам подписать закон об иноагентах вместо президента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предполагает, что президент страны Саломе Зурабишвили не подпишет закон об иностранных агентах, поэтому 29 мая он заявил, что сам сделает это вместо нее. Он напомнил, что закон «О прозрачности иностранного влияния» накануне, 28 мая, отправили в администрацию президента.

Источник: Reuters

«Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она (Зурабишвили. — Ред.) не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», — сказал на пресс-конференции Папуашвили, чьи словам приводит телерадиокомпания Imedi.

Ранее, 14 мая, парламент Грузии принял законопроект об иноагентах, но 18 мая Зурабишвили наложила на него вето, так как сочла документ «российским» и антиконституционным. В Евросоюзе заявили, что принятие закона может помешать входу республики в объединение. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине, а мэр Тбилиси, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе пообещал преодолеть вето.

26 мая в Тбилиси прошел многотысячный марш «Свободы и протеста», участники которого выступали против действий правительства. Люди выкрикивали лозунги и пели песни, размахивая флагами Грузии и ЕС. Волна демонстраций против закона об иноагентах в Тбилиси не утихает с середины апреля, в одном из протестов приняли участие главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии.