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WP: бывший президент США Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post.

Источник: AP 2023

«На одном мероприятии по сбору средств Трамп, удивив некоторых спонсоров, заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если Россия ввела бы войска на Украину, а Китай — на Тайвань (при его президентском сроке. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Как указал автор статьи, Трамп довольно часто обсуждает внешнюю политику США на подобных мероприятиях.

Бывший американский лидер 26 мая на выступлении на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.

Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.

Трамп Дональд