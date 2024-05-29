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Городской Сабантуй пройдет в главном парке Челябинска

Мероприятие состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина 8 июня.

Источник: Reuters

В столице Южного Урала готовятся к празднованию Сабантуя — одного из самых ярких праздников, символизирующих национальное единство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мероприятие состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина 8 июня.

По традиции празднование пройдет на нескольких площадках парка. В этот день гости праздника смогут окунуться в атмосферу национальных традиций татарского и башкирского народов Южного Урала. На территории парка будут установлены национальные юрты и подворья, развернется выставка предметов национального быта.

Любители спортивных зрелищ посмотрят куреш — традиционный вид борьбы тюркских народов, который внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Напомним, Сабантуй ежегодно проводится на Южном Урале с целью сохранения народных традиций и культуры татарского и башкирского народов, а также эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения.

туризм и отдых