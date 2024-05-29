Городской Сабантуй пройдет в главном парке Челябинска

По традиции празднование пройдет на нескольких площадках парка. В этот день гости праздника смогут окунуться в атмосферу национальных традиций татарского и башкирского народов Южного Урала. На территории парка будут установлены национальные юрты и подворья, развернется выставка предметов национального быта.