Городской Сабантуй пройдет в главном парке Челябинска

В столице Южного Урала готовятся к празднованию Сабантуя — одного из самых ярких праздников, символизирующих национальное единство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Мероприятие состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина 8 июня.
По традиции празднование пройдет на нескольких площадках парка. В этот день гости праздника смогут окунуться в атмосферу национальных традиций татарского и башкирского народов Южного Урала. На территории парка будут установлены национальные юрты и подворья, развернется выставка предметов национального быта.
Любители спортивных зрелищ посмотрят куреш — традиционный вид борьбы тюркских народов, который внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
Напомним, Сабантуй ежегодно проводится на Южном Урале с целью сохранения народных традиций и культуры татарского и башкирского народов, а также эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения.