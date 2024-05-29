Туск: Польша намерена создать 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что правительство Польши планирует инвестировать свыше $2,5 млрд в укрепление границы с Россией и Беларусью. План под называнием «Восточный щит» включает строительство новых укреплений и ограждений, а также изменение рельефа на протяжении 400 км сухопутной границы. Премьер-министр Дональд Туск отмечал, что правительство уже начало работу над проектом. В 2022 году на границе с Беларусью Польша возвела забор высотой 5,5 м.