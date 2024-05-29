Орбан назвал безумной идею возвращения воинской повинности в Евросоюзе

Возвращение обязательной службы в армии также обсуждали в Германии. Министр обороны страны Борис Писториус в январе 2023 года называл ошибкой отмену воинской повинности в Германии. Однако в мае 2024 года Писториус представил идеи реформы военной службы без возвращения призыва. В рамках новой модели немцев будут привлекать в армию на добровольных основах.