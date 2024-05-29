Лукашенко пообещал опробовать выпущенные в Беларуси топоры

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения завода «Легмаш» в Орше пообещал опробовать выпущенные в Беларуси топоры, пишет БелТА.
Глава государства осмотрел топоры и пообещал, что опробует их на деле. Она также поставил жесткую задачу перед промышленниками уже в течение года освоить производство товаров, которые нужны для работы с древесиной.
— Это позор, что мы больше половины имеем леса и все завозим. Еще одно ему поручение. Он (курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик. — Ред) все для леса должен делать здесь, — заявил Лукашенко.
Президент уточнил, что если нет возможности что-либо произвести для бензопилы, то это на первых порах закупится.
— Поэтому в течение этого года он должен начать это делать. Еще это не хватало покупать.
Он поручил взять данный вопрос на контроль КГК.