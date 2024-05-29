Лукашенко рассказал об отношении к отпуску

«Я воспринимаю отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни. Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем».
По словам белорусского лидера, он деревенский человек, которого в детстве не приучали к такому отдыху. Поэтому ему все время нужно чем-то быть занятым.
Глава государства напомнил, что не может уйти в обычный отпуск, потому что у него нет вице-президента. Поэтому где бы ни был президент по Конституции свои полномочия он передать не сможет.
После чего признался, что Орша является одним из его любимых мест в Беларуси, потому что с этим городом его связывают воспоминания из детства и там можно провести время с удовольствием.
Александр Лукашенко особо отметил, что в силу своей работы посещает различные государства, но всегда с радостью воспринимает возвращение домой.
«Ничего лучше нет, чем Беларусь. Нам бог подарил уникальную страну».
При этом он обратил внимание, что в республике хороший климат, где можно прочувствовать каждую пору года. Поэтому нужно сберечь страну для детей, резюмировал глава государства.