Лукашенко рассказал, кто его научил готовить плов

Принимая подарок, глава государства признался, что хорошо готовит это блюдо.
«Я умею готовить плов».
При этом он рассказал, что готовить плов его научил коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон во время визитов в эту страну.
Белорусский лидер констатировал, что все равно отдает предпочтение деревенской пище, потому что она для него привычнее. Многие продукты в Советском Союзе, как отметил глава государства, готовились по хорошей рецептуре.
Лукашенко напомнил, что он настоял на том, чтобы некоторые рецепты вернулись на производство. Это касается и кондитерской продукции, и хлеба. Такие продукты, как уточнил глава государства, часто становятся подарками для иностранных лидеров.
Рецепт настоящего таджикского плова
Рецепт этого блюда в октябре 2022 года публиковал Telegram-канал «Пул Первого». В то время белорусский лидер находился в Таджикистане с официальным визитом.
Так, первым делом в казане нужно разогреть подсолнечное масло. Затем засыпается лук и обжаривается. После лука добавляется морковь и мясо, перемешивать ингредиенты не нужно.
Через некоторое время нужно залить воду, и только после этого можно добавлять рис.
«Сначала воду, а потом рис? А я рис клал и заливал водой», — признался Лукашенко в беседе с местным шеф-поваром.