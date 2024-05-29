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Лукашенко рассказал, кто его научил готовить плов

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Белорусскому лидеру Александру Лукашенко на заводе «Легмаш» в Орше подарили большой чугунный казан для приготовления плова.

Источник: Sputnik.by

Принимая подарок, глава государства признался, что хорошо готовит это блюдо.

«Я умею готовить плов».

цитирует слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

При этом он рассказал, что готовить плов его научил коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон во время визитов в эту страну.

Белорусский лидер констатировал, что все равно отдает предпочтение деревенской пище, потому что она для него привычнее. Многие продукты в Советском Союзе, как отметил глава государства, готовились по хорошей рецептуре.

Лукашенко напомнил, что он настоял на том, чтобы некоторые рецепты вернулись на производство. Это касается и кондитерской продукции, и хлеба. Такие продукты, как уточнил глава государства, часто становятся подарками для иностранных лидеров.

Рецепт настоящего таджикского плова

Рецепт этого блюда в октябре 2022 года публиковал Telegram-канал «Пул Первого». В то время белорусский лидер находился в Таджикистане с официальным визитом.

Так, первым делом в казане нужно разогреть подсолнечное масло. Затем засыпается лук и обжаривается. После лука добавляется морковь и мясо, перемешивать ингредиенты не нужно.

Через некоторое время нужно залить воду, и только после этого можно добавлять рис.

«Сначала воду, а потом рис? А я рис клал и заливал водой», — признался Лукашенко в беседе с местным шеф-поваром.

Лукашенко Александр