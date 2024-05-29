Блок «Победа» обсудил с Венецианской комиссией легитимность закона о голосовании по почте

Скандальный законопроект «О пилотировании голосования по почте» приняли в парламенте Молдовы во втором, окончательном чтении, на заседании 26 апреля. В поддержку инициативы проголосовали 57 депутатов — 56 от парламентского большинства в лице правящей PAS, а также один неприсоединившийся. Протестировать систему предлагают во время выборов президента Молдовы 20 октября 2024 года в США, Канаде и еще нескольких странах, где проживает молдавская диаспора. При этом Россию, где проживает едва ли не большее число молдавских граждан, в этот список не включили.