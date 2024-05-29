Блок «Победа» обсудил с Венецианской комиссией легитимность закона о голосовании по почте

Беседа прошла по видеосвязи, на ней присутствовали депутаты парламента Василий Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, представители партий, входящих в блок «Победа».
«Проведение голосования по почте в нескольких странах, которое власти Молдовы назвали “пилотным проектом”, является дискриминацией по отношению к огромной диаспоре молдаван в России и других странах. Нет никакого разумного объяснения тому, почему наши граждане, живущие на территории РФ или ЕАЭС, не могут принимать участие в определении судьбы своей страны».
Молдавские политики подчеркнули, что для Венецианской комиссии сохраняет свою значимость демократический процесс.
«Убеждены, что подобные обсуждения будут способствовать развитию демократии в стране».
Ранее оппозиционный блок «Победа» оспорил закон о голосовании по почте в Конституционном суде. Вслед за ними проверку на соответствие документа Основному закону потребовали от КС и депутаты от Блока коммунистов и социалистов. И те, и другие подчеркнули, что Венецианская комиссия не была ознакомлена с законом, прежде чем он прошел процедуру голосования в парламенте.
Скандальный законопроект «О пилотировании голосования по почте» приняли в парламенте Молдовы во втором, окончательном чтении, на заседании 26 апреля. В поддержку инициативы проголосовали 57 депутатов — 56 от парламентского большинства в лице правящей PAS, а также один неприсоединившийся. Протестировать систему предлагают во время выборов президента Молдовы 20 октября 2024 года в США, Канаде и еще нескольких странах, где проживает молдавская диаспора. При этом Россию, где проживает едва ли не большее число молдавских граждан, в этот список не включили.