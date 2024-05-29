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В США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции

Представитель Республиканской партии США, конгрессмен Томас Мэсси предложил распустить Федеральную резервную систему (ФРС) из-за высокого уровня инфляции. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте политика.

Источник: Reuters

«Во время пандемии ФРС создала триллионы долларов из воздуха и одолжила их минфину, чтобы обеспечить беспрецедентные дефицитные расходы. Монетизируя долг, Федеральная резервная система девальвировала доллар и провела политику “вертолетных денег”, которая вызвала высокую инфляцию, которую мы видим сегодня», — подчеркнул Мэсси.

Он также обвинил ФРС и Центральный банк США в том, что сбережения пенсионеров «испаряются» в пользу богатых и аффилированных с властью.

Ранее, 3 мая, американский миллиардер Илон Маск предрек обесценивание доллара США из-за госдолга страны. До этого, в феврале, бюджетное управление американского конгресса опубликовало прогноз на период 2024—2034 годов, в котором сообщалось, что государственный долг США может к концу 2034 года достигнуть исторического рекорда в 116% ВВП. После 2034-го долг продолжит расти, если действующие законы в целом останутся неизменными, отмечалось в документе.

Кроме того, глава ФРС США Джером Пауэлл в декабре прошлого года заявил, что уровень инфляции в стране по-прежнему остается высоким. Он выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году. Прогноз ФРС гласит, что к концу 2024 года уровень инфляции в стране составит 2,4%.