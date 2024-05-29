В США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции

Кроме того, глава ФРС США Джером Пауэлл в декабре прошлого года заявил, что уровень инфляции в стране по-прежнему остается высоким. Он выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году. Прогноз ФРС гласит, что к концу 2024 года уровень инфляции в стране составит 2,4%.