В США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции

«Во время пандемии ФРС создала триллионы долларов из воздуха и одолжила их минфину, чтобы обеспечить беспрецедентные дефицитные расходы. Монетизируя долг, Федеральная резервная система девальвировала доллар и провела политику “вертолетных денег”, которая вызвала высокую инфляцию, которую мы видим сегодня», — подчеркнул Мэсси.
Он также обвинил ФРС и Центральный банк США в том, что сбережения пенсионеров «испаряются» в пользу богатых и аффилированных с властью.
Ранее, 3 мая, американский миллиардер Илон Маск предрек обесценивание доллара США из-за госдолга страны. До этого, в феврале, бюджетное управление американского конгресса опубликовало прогноз на период 2024—2034 годов, в котором сообщалось, что государственный долг США может к концу 2034 года достигнуть исторического рекорда в 116% ВВП. После 2034-го долг продолжит расти, если действующие законы в целом останутся неизменными, отмечалось в документе.
Кроме того, глава ФРС США Джером Пауэлл в декабре прошлого года заявил, что уровень инфляции в стране по-прежнему остается высоким. Он выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году. Прогноз ФРС гласит, что к концу 2024 года уровень инфляции в стране составит 2,4%.