Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал немедленно начать переговоры по Украине, подчеркнул, что Минская площадка открыта для них.

Источник: Reuters

«Позиция Минска неизменна с самого начала — надо остановить гибель людей и начинать переговоры. Прямо сейчас. И мы, со своей стороны, готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров», — сказал министр журналистам в Минске по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.