Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине

«Позиция Минска неизменна с самого начала — надо остановить гибель людей и начинать переговоры. Прямо сейчас. И мы, со своей стороны, готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров», — сказал министр журналистам в Минске по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.