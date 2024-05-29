Начальник службы РЭБ ВКС России сообщил, что Москву успешно защитили от беспилотников

«Город Москва у нас успешно прикрыт. Сергей Семенович Собянин (мэр российской столицы — прим. ТАСС) выделил финансирование. Мы как модераторы определяем, какие средства эффективны, где их можно купить, сколько это примерно стоит», — сказал он.