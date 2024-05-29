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Начальник службы РЭБ ВКС России сообщил, что Москву успешно защитили от беспилотников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва успешно защищена от беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), купленными за счет городского бюджета.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов в ходе пленарного заседания «Безопасность территорий, граждан и объектов критически важной инфраструктуры» на международном салоне «Комплексная безопасность».

«Город Москва у нас успешно прикрыт. Сергей Семенович Собянин (мэр российской столицы — прим. ТАСС) выделил финансирование. Мы как модераторы определяем, какие средства эффективны, где их можно купить, сколько это примерно стоит», — сказал он.