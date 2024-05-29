В Крыму вводят штрафы за выгул собак без намордников и поводков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Республики Крым в двух чтениях одобрили законопроект о введении административной ответственности за самовольный выгул собак без намордников и поводков в общественных местах. Ответственность предполагает предупреждение или наложение штрафа до 10 тыс. рублей.
«В Государственную ветеринарную службу поступают многочисленные обращения граждан о ненадлежащих содержании и выгуле домашних животных, эта проблема связана в том числе с недостаточным правовым регулированием», — сказал глава Госсовета Владимир Константинов на сессии совета.
Одобренные изменения предполагают наложение штрафа для граждан в размере 1−3 тыс. рублей, для должностных лиц — 3−5 тыс. рублей, для юридических лиц — 6−10 тыс. рублей. Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушения возложили на уполномоченного в области ветеринарии Республики Крым.