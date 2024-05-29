В Крыму вводят штрафы за выгул собак без намордников и поводков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Республики Крым в двух чтениях одобрили законопроект о введении административной ответственности за самовольный выгул собак без намордников и поводков в общественных местах. Ответственность предполагает предупреждение или наложение штрафа до 10 тыс. рублей.