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Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза провалилась, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.

Источник: Reuters

«Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС. — Прим. ред.) провалилась. И это не политическое заявление. <…> Это факт», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что экономика ЕС много потеряла из-за санкционной политики.

«Поэтому если бы это зависело от нас, мы были бы рады, если бы санкционных пакетов больше не было», — сказал Сийярто.

Он также добавил, что Будапешт не допустит включения в 14-й санкционный пакет мер, которые навредили бы венгерской экономике и ограничили сотрудничество страны с Россией и Белоруссией.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву.

Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

При этом Россия справляется с давлением, а в самих западных странах уже не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.