«Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС. — Прим. ред.) провалилась. И это не политическое заявление. <…> Это факт», — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что экономика ЕС много потеряла из-за санкционной политики.
«Поэтому если бы это зависело от нас, мы были бы рады, если бы санкционных пакетов больше не было», — сказал Сийярто.
Он также добавил, что Будапешт не допустит включения в 14-й санкционный пакет мер, которые навредили бы венгерской экономике и ограничили сотрудничество страны с Россией и Белоруссией.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с давлением, а в самих западных странах уже не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.