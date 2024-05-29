Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы почетные граждане Калининграда 2024 года

Ими стали первый мэр города, чиновник и священнослужитель.

Источник: Reuters

В Калининграде в среду, 29 мая, депутаты городского совета выбрали новых почетных граждан города. Голосование было тайным и определились сразу три человека, достойные, по мнению депутатов, высокого звания.

Почетными гражданами Калининграда 2024 года стали первый глава администрации Калининграда Виталий Шипов, председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин и митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим.

За каждую кандидатуру отдали голоса более 20 депутатов.

Чествование почетных состоится в рамках празднования Дня города летом.

Напомним, в списке претендентов на звание было 5 человек.