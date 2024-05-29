Названы почетные граждане Калининграда 2024 года

В Калининграде в среду, 29 мая, депутаты городского совета выбрали новых почетных граждан города. Голосование было тайным и определились сразу три человека, достойные, по мнению депутатов, высокого звания.
Почетными гражданами Калининграда 2024 года стали первый глава администрации Калининграда Виталий Шипов, председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин и митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим.
За каждую кандидатуру отдали голоса более 20 депутатов.
Чествование почетных состоится в рамках празднования Дня города летом.
Напомним, в списке претендентов на звание было 5 человек.