В Крыму закрепили статус волонтеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Республики Крым в двух чтениях одобрили законопроект о закреплении правового статуса волонтеров, что позволит волонтерским организациям получать деньги от Совета министров региона, а также из бюджетов муниципалитетов.
«Закрепление правового статуса волонтерства в республике, а также регулирование отношений в этой сфере и оказание поддержки добровольцам со стороны государства. Проектом закона определить определенные полномочия главой республики, Государственного совета, Совета министров, исполнительных органов и органов местного самоуправления», — сказал глава Госсовета Владимир Константинов на сессии совета.
По его словам, законопроект направлен на улучшение эффективности деятельности волонтерских организаций социальной направленности.