В Крыму закрепили статус волонтеров

«Закрепление правового статуса волонтерства в республике, а также регулирование отношений в этой сфере и оказание поддержки добровольцам со стороны государства. Проектом закона определить определенные полномочия главой республики, Государственного совета, Совета министров, исполнительных органов и органов местного самоуправления», — сказал глава Госсовета Владимир Константинов на сессии совета.