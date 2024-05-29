В Молдавии назвали сроки начала поставок овощей и фруктов в Россию

«Мы приняли решение помочь, создать торговый дом, который возьмет на себя функции в первую очередь договоренностей с разными розничными сетями, возьмет на себя функцию обеспечения логистики, возьмет на себя, по сути, функцию некоего проводника товаров на российский рынок. Буквально в ближайшую неделю торговый дом начнет уже переговоры о поставках, и планируем, что в ближайший месяц уже пройдут первые поставки молдавских овощей и фруктов на российский рынок», — сказал Шор, выступая в среду в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».