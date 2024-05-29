В Молдавии назвали сроки начала поставок овощей и фруктов в Россию

Он отметил тяжелое положение сельхозпроизводителей Молдавии. У многих, по словам политика, нет возможности достойно представить свои товары на рынке РФ.
«Мы приняли решение помочь, создать торговый дом, который возьмет на себя функции в первую очередь договоренностей с разными розничными сетями, возьмет на себя функцию обеспечения логистики, возьмет на себя, по сути, функцию некоего проводника товаров на российский рынок. Буквально в ближайшую неделю торговый дом начнет уже переговоры о поставках, и планируем, что в ближайший месяц уже пройдут первые поставки молдавских овощей и фруктов на российский рынок», — сказал Шор, выступая в среду в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
По его словам, сейчас речь идет о производителях из Гагаузской автономии, но в дальнейшем к российским властям будет направлена просьба о том, чтобы распространить эту деятельность на всех молдавских сельхозпроизводителей.
«Россия является традиционным и самым важным рынком для наших сельхозпроизводителей. Я всегда даю пример, что у нас есть такие уникальные продукты как коньяк “Белый аист”, который многие на постсоветском пространстве прекрасно помнят, но его абсолютно никто не знает на западном рынке. Вся обманка прозападной молдавской власти о том, что Запад поможет в том числе развитию сельского хозяйства, стала очередным фейком», — добавил политик.