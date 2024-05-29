Налоговая система, атаки БПЛА и легитимность Зеленского. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
У президента России Владимира Путина «продолжается весьма интенсивный рабочий график».
В ближайшее время глава государства встретится с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, а в течение дня проведет заседание комиссий Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам: «Насыщенное мероприятие ожидаем».
После заседания у Путина ожидается еще несколько рабочих встреч, но все они будут непубличными.
Об изменениях налоговой системы
Кремль внимательно наблюдает за широкой дискуссией по поводу изменения налоговой системы: «Дискуссия уже ведется очень активно. И эксперты, и специалисты принимают участие, и из правительства есть комментарии, и от депутатов, от руководства Думы».
Предложенные изменения налоговой системы являются серьезной и востребованной инициативой: «Она в русле тех основных концептуальных посылов, которые озвучил президент в своем послании Федеральному собранию».
О легитимности Зеленского
СМИ могут называть или не называть Владимира Зеленского президентом Украины в зависимости от того, что они считают целесообразным: «Существуют разные точки зрения. Это прежде всего тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины».
Об атаках беспилотников
Кремль не комментирует последствия атак дронами ВСУ российских объектов: «Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство».
О заявлении Минобороны Польши
Кремль ознакомлен с заявлением замминистра обороны Польши Цезария Томчика о разрешении Киеву применять поставляемое оружие для ударов по российским объектам: «Это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было».
Россия уже неоднократно говорила о реакции в случае применения Киевом западного оружия для ударов по своей территории.
О попечительском совете РАН
Кремль сообщит о решении Путина возглавить попечительский совет Российской академии наук: «Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем».
О секретаре Госсовета
Назначение помощника президента Алексея Дюмина секретарем Госсовета вместо советника Игоря Левитина «связано с ротационными процессами». Он будет решать вопросы, «связанные с функционированием этого органа».
О просьбах детей к Путину
Что касается решения Путина исполнить желание ребенка, попросившего прислать ему автограф, то «президент достаточно часто реагирует на такие просьбы, и далеко не все [из них] становятся публичными».