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Налоговая система, атаки БПЛА и легитимность Зеленского. Темы брифинга Пескова

Внесение Минфином пакета поправок по совершенствованию налоговой системы в правительство, последствия атак беспилотников и легитимность Владимира Зеленского стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

У президента России Владимира Путина «продолжается весьма интенсивный рабочий график».

В ближайшее время глава государства встретится с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, а в течение дня проведет заседание комиссий Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам: «Насыщенное мероприятие ожидаем».

После заседания у Путина ожидается еще несколько рабочих встреч, но все они будут непубличными.

Об изменениях налоговой системы

Кремль внимательно наблюдает за широкой дискуссией по поводу изменения налоговой системы: «Дискуссия уже ведется очень активно. И эксперты, и специалисты принимают участие, и из правительства есть комментарии, и от депутатов, от руководства Думы».

Предложенные изменения налоговой системы являются серьезной и востребованной инициативой: «Она в русле тех основных концептуальных посылов, которые озвучил президент в своем послании Федеральному собранию».

О легитимности Зеленского

СМИ могут называть или не называть Владимира Зеленского президентом Украины в зависимости от того, что они считают целесообразным: «Существуют разные точки зрения. Это прежде всего тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины».

Об атаках беспилотников

Кремль не комментирует последствия атак дронами ВСУ российских объектов: «Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство».

О заявлении Минобороны Польши

Кремль ознакомлен с заявлением замминистра обороны Польши Цезария Томчика о разрешении Киеву применять поставляемое оружие для ударов по российским объектам: «Это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было».

Россия уже неоднократно говорила о реакции в случае применения Киевом западного оружия для ударов по своей территории.

О попечительском совете РАН

Кремль сообщит о решении Путина возглавить попечительский совет Российской академии наук: «Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем».

О секретаре Госсовета

Назначение помощника президента Алексея Дюмина секретарем Госсовета вместо советника Игоря Левитина «связано с ротационными процессами». Он будет решать вопросы, «связанные с функционированием этого органа».

О просьбах детей к Путину

Что касается решения Путина исполнить желание ребенка, попросившего прислать ему автограф, то «президент достаточно часто реагирует на такие просьбы, и далеко не все [из них] становятся публичными».

Песков Дмитрий
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