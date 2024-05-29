Токаев определил компетентные органы по договору с Литвой о правовой помощи

Так, глава государства постановил определить компетентными органами по реализации положений договора:
— Верховный суд Республики Казахстан в части просьб (поручений), исходящих из судов, ходатайств о признании и исполнении судебных актов по гражданским делам, а также обеспечения исков;
— генеральную прокуратуру Республики Казахстан в части выполнения процессуальных действий по уголовным делам; пересылки и вручения процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу, а также представления информации о результатах судебного процесса; передачи вещественных доказательств, документов, ценностей, добытых преступным путем; направления материалов дела; предоставления запрашивающей стороне сведений о судимости; розыска и идентификации лиц; проведения оперативно-розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора и следственного судьи (суда); выдачи лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение; возбуждения и осуществления уголовного преследования; допроса подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших, экспертов; ходатайств о признании и исполнении приговоров (решений) судов по уголовным делам, а также документов, относящихся к компетенции органов прокуратуры;
— министерство юстиции Республики Казахстан в части регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц; регистрации актов гражданского состояния; просьб (поручений), исходящих из органов и учреждений юстиции, нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей.
«Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить Литовскую Республику о назначенных компетентных органах по реализации положений договора, их функциях и контактных данных», — говорится в указе Токаева, который уже введен в действие.