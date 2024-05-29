Токаев определил компетентные органы по договору с Литвой о правовой помощи

— генеральную прокуратуру Республики Казахстан в части выполнения процессуальных действий по уголовным делам; пересылки и вручения процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу, а также представления информации о результатах судебного процесса; передачи вещественных доказательств, документов, ценностей, добытых преступным путем; направления материалов дела; предоставления запрашивающей стороне сведений о судимости; розыска и идентификации лиц; проведения оперативно-розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора и следственного судьи (суда); выдачи лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение; возбуждения и осуществления уголовного преследования; допроса подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших, экспертов; ходатайств о признании и исполнении приговоров (решений) судов по уголовным делам, а также документов, относящихся к компетенции органов прокуратуры;