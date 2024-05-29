В Тирасполе рассказали о плюсах миротворческой составляющей у Дубоссарской ГЭС

На заседании экспертного клуба газеты «Приднестровье», которое прошло во вторник, он напомнил, что с 1992 по 2003 год на правом берегу Днестра (со стороны правобережной Молдовы) такой пост был и успешно работал. Со временем, когда сократили большое количество постов в Рыбнице и Каменке, убрали и этот.
«В условиях, когда шел интенсивный мирный диалог, стороны шли навстречу друг другу … ОКК приняла решение о том, чтобы этот пост по просьбе молдавской стороны был снят».
Однако на левом берегу реки (территория Приднестровья) трехсторонний миротворческий пост остался. Через три года, когда ситуация стала более напряженной, Тирасполь предложил вернуть миротворцев и на правый берег. Однако тогда Кишинев отказался, как, впрочем, и сейчас.
«В сегодняшних условиях, когда разрушаются энергосооружения, сбрасывается в большом количестве вода … не дай Бог, на Дубоссарской ГЭС произойдет что-то … можете представить, какие будут жертвы и пострадавшие территории», — аргументировал Беляков.
Российская делегация предложение поддержала, остальные участники работы ОКК — нет. Так, посредники и наблюдатели в лице Миссии ОБСЕ и Украины пока не высказались. Кишинев же заявил, что это — провокация Приднестровья и необходимости в усилении охраны электростанции нет.