В Тирасполе рассказали о плюсах миротворческой составляющей у Дубоссарской ГЭС

На заседании экспертного клуба газеты «Приднестровье», которое прошло во вторник, он напомнил, что с 1992 по 2003 год на правом берегу Днестра (со стороны правобережной Молдовы) такой пост был и успешно работал. Со временем, когда сократили большое количество постов в Рыбнице и Каменке, убрали и этот.