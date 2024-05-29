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Все руководство «Победы» приедет на съезд в Москве, заявил Шор

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Все руководство молдавского оппозиционного блока «Победа», в том числа глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, будет присутствовать на съезде политобъединения в Москве 9 июня, заявил лидер блока Илан Шор.

Источник: © РИА Новости

«Будет присутствовать все руководство блока. Евгения Гуцул входит в состав руководства блока. Конечно, (она) будет (на съезде)», — сказал Шор журналистам в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».