«Будет присутствовать все руководство блока. Евгения Гуцул входит в состав руководства блока. Конечно, (она) будет (на съезде)», — сказал Шор журналистам в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Все руководство «Победы» приедет на съезд в Москве, заявил Шор
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Все руководство молдавского оппозиционного блока «Победа», в том числа глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, будет присутствовать на съезде политобъединения в Москве 9 июня, заявил лидер блока Илан Шор.