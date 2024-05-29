Губернатор Текслер 29 мая встретится с президентом Путиным

Президент России Владимир Путин в среду, 29 мая, проведет заседание Совета по стратегическому развитию — запланировано выступление губернатора Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Большом Кремлевском дворце состоится расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.
Среди выступающих будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который председательствует в комиссии Госсовета по здравоохранению, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию по соцполитике, также возможно будет выступать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Артюхов Дмитрий будет — Ямало-Ненецкий автономный округ, он ведет направление молодежной политики в Госсовете. Андрей Воробьев — по направлению коммуникация, связь, цифровая экономика. Цыденов, Бурятия (Алексей Цыденов, глава региона) по направлению транспорт, ну и по экономике и финансам — (Алексей) Текслер, губернатор Челябинской области будет говорить. Поэтому насыщенное мероприятие мы ожидаем», — сказал Песков.
Он добавил, что после этого мероприятия у президента запланировано несколько рабочих встреч, уже непубличных.