Губернатор Текслер 29 мая встретится с президентом Путиным

«Артюхов Дмитрий будет — Ямало-Ненецкий автономный округ, он ведет направление молодежной политики в Госсовете. Андрей Воробьев — по направлению коммуникация, связь, цифровая экономика. Цыденов, Бурятия (Алексей Цыденов, глава региона) по направлению транспорт, ну и по экономике и финансам — (Алексей) Текслер, губернатор Челябинской области будет говорить. Поэтому насыщенное мероприятие мы ожидаем», — сказал Песков.