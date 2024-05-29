Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» из-за бездействия в секторе Газа

«Организация Объединенных Наций! Какая польза от вас в XXI веке, если вы не можете остановить геноцид, за которым в прямом эфире наблюдает все человечество? Если будущее мира будет зависеть от прихотей пяти стран, то какая нужда в этих огромных зданиях, тратящих столько денег и дающих работу такому количеству людей», — сказал господин Эрдоган на заседании в парламенте Турции (цитата по сайту президента республики).