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Минниханов присвоил двум музыкантам звания заслуженных артистов РТ

Двум татарстанским музыкантам присвоены почетные звания заслуженных артистов РТ. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: РИА "Новости"

Почетными званиями отмечены сотрудник Государственного оркестра народных инструментов РТ Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Артур Вотчинников и руководитель фольклорного коллектива Культурного центра имени А. С. Пушкина Денис Денисов.

Певец и музыкант Денисов с 2007 по 2019 год являлся артистом и солистом Государственного камерного хора РТ. Он также автор многих научных статей, посвященных традиционной русской культуре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов почетными званиями и медалями отметил сотрудников ватерпольного клуба «Синтез».