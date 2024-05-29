Минниханов присвоил двум музыкантам звания заслуженных артистов РТ

Почетными званиями отмечены сотрудник Государственного оркестра народных инструментов РТ Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Артур Вотчинников и руководитель фольклорного коллектива Культурного центра имени А. С. Пушкина Денис Денисов.
Певец и музыкант Денисов с 2007 по 2019 год являлся артистом и солистом Государственного камерного хора РТ. Он также автор многих научных статей, посвященных традиционной русской культуре.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов почетными званиями и медалями отметил сотрудников ватерпольного клуба «Синтез».