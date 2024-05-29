Песков отправил к МО с вопросом о последствиях ударов по стратегическим объектам

Песков посоветовал обратиться за комментарием в Министерство обороны. «Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
25 мая Рогозин заявил, что украинские военные ударили по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, и объект получил повреждения. Насколько серьезные, не уточнялось. По данным украинских СМИ, были повреждены антенны радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ». Она используются для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.