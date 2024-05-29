Депутат предлагает ввести «северные» выплаты в Казахстане

«Климатические условия жизни, состояние социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры делают северные регионы малопривлекательным для жизни. Например, отопительный сезон длится более семи месяцев. А короткие летние дни предполагают минимальный выбор для развития земледелия и животноводства, требуют значительных запасов кормов в зимний период. Север страны в меньшей степени охвачен газификацией, здесь наиболее низкие показатели обеспеченности населения питьевой водой и одни из самых худших дорог. Все это требует больших расходов на жизнеобеспечение, а средняя зарплата ниже странового показателя».