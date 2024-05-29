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Депутат предлагает ввести «северные» выплаты в Казахстане

Депутат Мажилиса Дмитрий Колода рассказал, как можно решить проблему оттока населения из северных регионов Казахстана. Свое видение он отразил в запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«Климатические условия жизни, состояние социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры делают северные регионы малопривлекательным для жизни. Например, отопительный сезон длится более семи месяцев. А короткие летние дни предполагают минимальный выбор для развития земледелия и животноводства, требуют значительных запасов кормов в зимний период. Север страны в меньшей степени охвачен газификацией, здесь наиболее низкие показатели обеспеченности населения питьевой водой и одни из самых худших дорог. Все это требует больших расходов на жизнеобеспечение, а средняя зарплата ниже странового показателя».

отметил депутат Дмитрий Колода.

В итоге, по его словам, на протяжении многих лет в северных регионах страны наблюдается сокращение численности населения. Усугубляются проблемы дефицита кадров и как следствие, снижается доступ населения к качественным услугам.

«Сокращение численности населения в приграничных регионах страны является тревожным фактором и для национальной безопасности. Решение данной проблемы мы видим не только в реализации программ переселения из трудоизбыточных регионов страны, но и в обеспечении достойных условий для жизни. Но в внедрении специальной “региональной надбавки” для населения — это увеличит привлекательность регионов со сложными условиями проживания».

уверен он.

В этой связи, мажилисмен предложил кабмину разработать программу и методику начисления специальной «региональной надбавки» для населения северных регионов, учесть коэффициенты для привлечения молодых специалистов, а также рассмотреть возможность внедрения начисления «региональной надбавки» для пенсионного населения региона.

экономика