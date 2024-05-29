Лукашенко назвал нишу Беларуси в космической отрасли

— Мы с Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет — пожалуйста. Мы договорились с россиянами — по конкурсу. Пройдете конкурс — будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском. Но, конечно, популярная, — сказал Лукашенко.