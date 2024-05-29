Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал нишу Беларуси в космической отрасли. Об этом он, как передает БелТА, высказался в среду, 29 мая 2024 года, посещая завод «Легмаш» в Орше.
Президент констатировал: у него есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что российская сторона, при необходимости, включит белорусов в число космонавтов, которые будут проходит не ускоренную подготовку, а подготовку постоянную — с долгосрочной программой, комплексными задачами.
— Мы с Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет — пожалуйста. Мы договорились с россиянами — по конкурсу. Пройдете конкурс — будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском. Но, конечно, популярная, — сказал Лукашенко.
Также он обозначил нишу Беларуси в космической отрасли.
— Мы производим много для космоса, особенно сейчас. Начиная от микроэлектроники, чипов, помогая нашей космонавтике, которая осталась в России. Мы делали и делаем хорошие космические спутники дистанционного зондирования Земли, спутники связи можем делать и так далее. Это наша ниша, — констатировал президент Беларуси.