В Узбекистане начнут готовить специалистов по ядерной медицине

Как сообщили в агентстве «Узатом», новое направление будет нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в области ядерной медицины, применения ядерных технологий в диагностике и лечении ряда онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.
На новую учебную программу ожидается зачисление 50 человек, которые будут обучаться на платно-контрактной основе. Для участия в конкурсе абитуриенты будут сдавать экзамены по трем предметам — математике, физике и русскому языку.
По словам начальника Управления атомной энергетики и ядерных технологий «Узатом» Касыма Тохтахунова, открытие нового направления основано на возросшей потребности в развитии ядерной медицины в стране. Подготовка квалифицированных кадров является одним из важных первых шагов.
«Для развития ядерной медицины в Узбекистане нужны не только врачи, но и профессионалы, которые могут работать на специальных ядерных установках, например, ускорителях», — отметил он.
На старших курсах обучения с появлением спецкурсов студенты смогут проходить практику в Институте ядерной физики Академии наук, а также в учреждениях Минздрава.