В Узбекистане начнут готовить специалистов по ядерной медицине

Как сообщили в агентстве «Узатом», новое направление будет нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в области ядерной медицины, применения ядерных технологий в диагностике и лечении ряда онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.