Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане начнут готовить специалистов по ядерной медицине

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкентский филиал МИФИ открывает новую программу бакалавриата «Медицинская физика: ядерная медицина». Набор студентов начнется уже в этом году, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в агентстве «Узатом», новое направление будет нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в области ядерной медицины, применения ядерных технологий в диагностике и лечении ряда онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.

На новую учебную программу ожидается зачисление 50 человек, которые будут обучаться на платно-контрактной основе. Для участия в конкурсе абитуриенты будут сдавать экзамены по трем предметам — математике, физике и русскому языку.

По словам начальника Управления атомной энергетики и ядерных технологий «Узатом» Касыма Тохтахунова, открытие нового направления основано на возросшей потребности в развитии ядерной медицины в стране. Подготовка квалифицированных кадров является одним из важных первых шагов.

«Для развития ядерной медицины в Узбекистане нужны не только врачи, но и профессионалы, которые могут работать на специальных ядерных установках, например, ускорителях», — отметил он.

На старших курсах обучения с появлением спецкурсов студенты смогут проходить практику в Институте ядерной физики Академии наук, а также в учреждениях Минздрава.

экономика
медицина
образование