Гуцул попросила Блинкена обратить внимание на дискриминацию Гагаузии

«Вместе с председателем Народного собрания (гагаузского парламента — ред.) Дмитрием Константиновым обратились с открытым письмом к Государственному секретарю США Энтони Джону Блинкену, совершающему сегодня официальный визит в Республику Молдова. В обращении мы обозначили многочисленные факты ущемления прав и полномочий Гагаузии и дискриминации жителей автономии со стороны президента Майи Санду, правительства и правящей партии», — написала она.
Она выразила надежду, что недружественная политика центральных властей по отношению к жителям Гагаузии «станет одной из тем для обсуждений во время встречи Энтони Блинкена и Майи Санду».
Блинкен в среду прибыл с официальным визитом в Кишинев. Глава американского госдепа намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.