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Гуцул попросила Блинкена обратить внимание на дискриминацию Гагаузии

КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что направила открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором просит его обсудить с президентом республики Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии. Письмо опубликовано в Telegram-канале Гуцул.

Источник: © РИА Новости

«Вместе с председателем Народного собрания (гагаузского парламента — ред.) Дмитрием Константиновым обратились с открытым письмом к Государственному секретарю США Энтони Джону Блинкену, совершающему сегодня официальный визит в Республику Молдова. В обращении мы обозначили многочисленные факты ущемления прав и полномочий Гагаузии и дискриминации жителей автономии со стороны президента Майи Санду, правительства и правящей партии», — написала она.

Она выразила надежду, что недружественная политика центральных властей по отношению к жителям Гагаузии «станет одной из тем для обсуждений во время встречи Энтони Блинкена и Майи Санду».

Блинкен в среду прибыл с официальным визитом в Кишинев. Глава американского госдепа намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.