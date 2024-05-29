Гуцул попросила Блинкена обратить внимание на дискриминацию Гагаузии

«Вместе с председателем Народного собрания (гагаузского парламента — ред.) Дмитрием Константиновым обратились с открытым письмом к Государственному секретарю США Энтони Джону Блинкену, совершающему сегодня официальный визит в Республику Молдова. В обращении мы обозначили многочисленные факты ущемления прав и полномочий Гагаузии и дискриминации жителей автономии со стороны президента Майи Санду, правительства и правящей партии», — написала она.