Глава МИД Беларуси: украинский конфликт спровоцирован и раздувается извне

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что украинский конфликт спровоцирован и раздувается извне, сообщает пресс-служба МИД.
Об этом глава белорусской дипломатии заявил на встрече в Минске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
При этом Алейник обратил внимание, что Беларусь считает сложными и комплексными причины начала конфликта. Однако указал на внешние причины.
— Мы точно знаем, что вся эта ситуация спровоцирована извне, а сейчас раздувается извне, — подчеркнул он.
И добавил, что украинский конфликт раздувается получающими от него прямые дивиденды.
— Все остальные несут издержки, — заметил он.
И резюмируя, Алейник указал, что в результате украинского конфликта гибнут тысячи людей, в том числе мирное население, а миллионы людей стали беженцами.