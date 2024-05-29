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Глава МИД Беларуси: украинский конфликт спровоцирован и раздувается извне

Глава МИД Алейник обсудил с главой МИД Венгрии украинский конфликт.

Источник: БелТА

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что украинский конфликт спровоцирован и раздувается извне, сообщает пресс-служба МИД.

Об этом глава белорусской дипломатии заявил на встрече в Минске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

При этом Алейник обратил внимание, что Беларусь считает сложными и комплексными причины начала конфликта. Однако указал на внешние причины.

— Мы точно знаем, что вся эта ситуация спровоцирована извне, а сейчас раздувается извне, — подчеркнул он.

И добавил, что украинский конфликт раздувается получающими от него прямые дивиденды.

— Все остальные несут издержки, — заметил он.

И резюмируя, Алейник указал, что в результате украинского конфликта гибнут тысячи людей, в том числе мирное население, а миллионы людей стали беженцами.