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Володин обсудит с Мишустиным воронежский инцидент с досмотром школьников

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным, где обсудит инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на слова Володина в начале пленарного заседания в среду.

Источник: © РИА Новости

По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе № 62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале «Мой и твой Воронеж» был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов «заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали». После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.

«Председатель Госдумы сообщил в начале пленарного заседания, что сегодня у него будет встреча с главой кабмина, где он в том числе обсудит ситуацию с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже», — сказал источник.

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