В Уфе изменился городской Устав.

Сегодня состоялось 39-е заседание горсовета Уфы, на котором депутаты утвердили изменения в Устав столицы республики.
Об изменениях в главном документе города рассказал глава городского округа, председатель горсовета Уфы Марат Васимов. Он отметил, что внесение корректировок потребовалось в связи с обновлением действующего законодательства, как федерального, так и регионального.
Изменения внесены в вопросы местного значения, в части организации работы с детьми и молодёжью. Этот пункт Устава расширен дополнительными полномочиями.
Расширились и вопросы местного значения. Так, к ним теперь относится выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации такого вреда. Этот пункт касается территорий, которые расположены в границах земельных участков, находящихся в собственности городского округа.
Изменены полномочия органов местного самоуправления в части учреждения печатного средства массовой информации или сетевого издания для обнародования муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей городского округа официальной информации.
Также изменения в Устав внесли в связи с перераспределением полномочий по организации водоснабжения и водоотведения, а также по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Поэтому эти нововведения отразились в главном документе города.
Обновленным Уставом, в связи с изменениями федерального законодательства, уточняются и вопросы ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей в целях противодействия коррупции.
В Уставе также отразили ответственность депутатов за отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях Совета в течение шести месяцев подряд. В таком случае полномочия депутата прекращаются досрочно.
Также актуализирован порядок вступления в силу и обнародования муниципальных правовых актов и внесены другие изменения в соответствии с региональным и федеральным законодательством.