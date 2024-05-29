Токаев провел заседание Совета безопасности

Напомним, в марте этого года в ходе заседания Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Когда неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник» в московском «Крокус сити холле».