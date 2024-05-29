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Токаев провел заседание Совета безопасности

Глава государства провел заседание Совета безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Акорды.

Источник: Reuters

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Заслушан доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

«Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики».

говорится в сообщении Акорды.

Отмечается, что по итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.

Напомним, в марте этого года в ходе заседания Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Когда неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник» в московском «Крокус сити холле».

Тогда же на заседании Совета безопасности были рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Совет безопасности является конституционным органом, образуемым Президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан. Председателем Совбеза является Президент.