Токаев провел заседание Совета безопасности

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Заслушан доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.
«Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики».
Отмечается, что по итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.
Напомним, в марте этого года в ходе заседания Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Когда неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник» в московском «Крокус сити холле».
Тогда же на заседании Совета безопасности были рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.
Совет безопасности является конституционным органом, образуемым Президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан. Председателем Совбеза является Президент.