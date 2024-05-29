На заседании челябинской Гордумы изменили правила благоустройства

Как рассказали в мэрии, сегодня в этом документе появилось много новых формулировок. Это и дизайн-код, и средства индивидуальной мобильности, и многофункциональная опора, и содержание элементов благоустройства. Утверждены требования к местам стоянок самокатов и велосипедов, запрещено устанавливать надувные конструкции за пределами земельного участка собственника. Новые правила распространяются на зоны отдыха, пляжи пункты проката, площадки для пикников, места хранения велосипедов.