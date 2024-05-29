На заседании челябинской Гордумы изменили правила благоустройства

Как рассказали в мэрии, сегодня в этом документе появилось много новых формулировок. Это и дизайн-код, и средства индивидуальной мобильности, и многофункциональная опора, и содержание элементов благоустройства. Утверждены требования к местам стоянок самокатов и велосипедов, запрещено устанавливать надувные конструкции за пределами земельного участка собственника. Новые правила распространяются на зоны отдыха, пляжи пункты проката, площадки для пикников, места хранения велосипедов.
Требования к нестационарным торговым объектам стали более жесткими, так, например, многие из них и вовсе запрещено самовольно размещать на территории города, тем более, на газонах. Речь идет об объектах развозной торговли, некапитальных гаражах и летних кафе.
Также в мэрии уточнили, что нельзя использовать автомобильные покрышки для благоустройства, нельзя красить и белить элементы внешнего благоустройства из натурального камня, мрамора, гранита, архитектурного бетона.
Кроме того, новые правила предполагают, что зимой ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1,5 метра, нельзя размещать такие валы на мостах, запрещен сброс снега в водоемы. Изменения касаются содержания строительных площадок и площадок для выгула собак. Подробнее о них можно прочесть на сайте администрации Челябинска.