Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан. Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что договорённости, достигнутые по итогам визита, а также результативное заседание Совета регионов открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на различных направлениях.
Президент России также поблагодарил своего узбекского коллегу за личный разговор в ходе визита: «этот дружеский диалог, действительно, многого стоит».
«От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — заключил Путин.