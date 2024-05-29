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Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство, отметив, что эти переговоры будут способствовать развитию двухсторонних отношений.

Источник: © РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан. Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что договорённости, достигнутые по итогам визита, а также результативное заседание Совета регионов открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на различных направлениях.

Президент России также поблагодарил своего узбекского коллегу за личный разговор в ходе визита: «этот дружеский диалог, действительно, многого стоит».

«От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — заключил Путин.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир