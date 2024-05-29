Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство

«Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан. Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в телеграмме.