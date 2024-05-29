Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

«Пока суд решение отпишет, пока оно дойдет до исправительного учреждения, пройдет немало времени. Как-то мы звонили в один СИЗО, где находился умирающий, и сообщили, что суд принял решение освободить его. Но в СИЗО сказали, что смогут освободить человека, только когда к ним поступит документ из суда. Хотя и суд, и СИЗО находятся в Москве, эта бумажка, от которой зависит жизнь человека, может идти несколько недель», — рассказывала член СПЧ.