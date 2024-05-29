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Путин поручил улучшить дороги в Крыму для развития туризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 августа представить предложения, которые усовершенствуют транспортную инфраструктуру Крыма для развития туристического потенциала региона.

Источник: МК.RU Крым

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, опубликованного на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации… подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей", — говорится в документе.

Ранее «МК в Крыму писал», что Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичного курорта в Крыму.

Президент России Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять море и озеро Байкал».

Напомним, что проект представляет собой круглогодичный курорт на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Японского и Черного морей, а также озера Байкал.

Путин Владимир
туризм и отдых