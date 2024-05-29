Путин поручил улучшить дороги в Крыму для развития туризма

Правительству Российской Федерации… подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей", — говорится в документе.