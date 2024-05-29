Путин поручил улучшить дороги в Крыму для развития туризма

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, опубликованного на сайте Кремля.
Правительству Российской Федерации… подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей", — говорится в документе.
Ранее «МК в Крыму писал», что Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичного курорта в Крыму.
Президент России Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять море и озеро Байкал».
Напомним, что проект представляет собой круглогодичный курорт на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Японского и Черного морей, а также озера Байкал.