Аким Бурабая получил строгий выговор

«Установлено, что между акимом поселка Бурабая и ТОО заключен договор о государственных закупках на благоустройство площадки. В процессе исполнения договорных обязательств аким потребовал от предпринимателя выполнить дополнительные работы, не предусмотренные в сметной документации. В свою очередь предприниматель, находясь в зависимом положении от заказчика, выполнил часть этих работ».