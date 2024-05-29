Константинов назвал «слабое звено» крымской власти на местах

«Главная проблема, которая стоит в местном самоуправлении, — мы будем с главой республики над этим работать — поднять уровень мотивации. Потому что там невысокий уровень заработных плат, высокая текучка, много вакансий — все это нехорошо для организации хорошей фундаментальной работы», — констатировал спикер крымского парламента.