Константинов назвал «слабое звено» крымской власти на местах

«Главная проблема, которая стоит в местном самоуправлении, — мы будем с главой республики над этим работать — поднять уровень мотивации. Потому что там невысокий уровень заработных плат, высокая текучка, много вакансий — все это нехорошо для организации хорошей фундаментальной работы», — констатировал спикер крымского парламента.
Что касается депутатского корпуса на местах, самым «слабым звеном», по словам Константинова, являются депутаты сельских поселений.
«Депутаты на селе — они не считают, что это высокий статус. Уровень заменяемости там очень высокий, зашкаливает за 70%. Обновление идет, и мы хотим эту часть представительного класса нашего сдвинуть и активизировать их общественную деятельность», — заявил он.
Главной задачей на следующие пять лет власти республики считают формирование обновленной эффективной команды. При этом, по словам Константинова, новые интересные люди появляются.
«Ждем от них новых идей в разных сферах, готовы поддерживать. В целом стратегия обновления — это многовекторность. Омоложение — хорошая задача, но нельзя ставить молодых ради молодых. Надо создавать возможности. У нас получается: средний возраст предъявленных кандидатов в депутаты моложе, чем был», — сообщил глава Госсовета республики.
8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.