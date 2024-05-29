В среду днем группа активистов, среди которых были представители Гагаузской автономии и запрещенной в Молдавии партии «Шор», вышли на протестную акцию на въезде в Кишинев перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена. Протест проходил мирно, однако в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов и вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха, затолкали его в полицейскую машину, затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, женщина получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия.
«Ранее такого никогда не происходило — прессинг, под который попали гагаузы сегодня, происходит впервые за весь период существования автономии. И виноваты в ситуации Майя Санду и партия “Действие и справедливость”. Как депутат парламента Молдовы от Гагаузии призываю органы следствия выявить полицейских, нарушивших закон», — заявил журналистам в Кишиневе Суходольский.
Депутат подчеркнул, что также цель протестной акции — обратить внимание на произвол в отношении Гагаузии. «Но прозападный режим (президента Молдавии — ред.) Майи Санду не считается с мнением граждан — полицейские задержали многих активистов из Гагаузии, выйдя за рамки закона, так как никаких противоправных действий представители автономии не совершили. Они стремятся отстоять Гагаузию, защитить её от внешних и внутренних угроз, и именно за это на них надевают наручники», — подчеркнул Суходольский.
Ранее в среду в столице Молдавии прошла еще одна акция протеста. Активисты партии «Возрождение» у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Протест завершился без происшествий.
В Кишиневе глава госдепа США намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.