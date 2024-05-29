В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе

В среду днем группа активистов, среди которых были представители Гагаузской автономии и запрещенной в Молдавии партии «Шор», вышли на протестную акцию на въезде в Кишинев перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена. Протест проходил мирно, однако в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов и вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха, затолкали его в полицейскую машину, затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, женщина получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия.